Поліцейські спіймали тернополянина з підробними документами

На вулиці Бродівській патрульні поліцейські зупинили Mercedes-Benz, водій якого не ввімкнув відповідний покажчик повороту.

Інспектори наказали водієві зупинитися. При перевірці документів патрульні виявили, номер кузова, який зазначений в свідоцтві про реєстрацію, та на самому автомобілі не відповідає тому, що в обліковій картці.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. На водія винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (Порушення ПДР).