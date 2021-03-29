Один донор може врятувати життя трьох людей. Як стати донором крові у Тернополі

Один донор крові може врятувати життя трьох людей. Такої допомоги щодня потребують 330 українців. У Тернополі стати донором можна звернувшись у Тернопільський обласний центр служби крові або ж у громадську організацію «Я донор», яка вже кілька років поспіль популяризує донорство на Тернопільщині та за її межами.

«За три роки діяльності до нас звернулися близько тисячі небайдужих, які погодились стати донорами, – розповідає співзасновник ГО «Я донор» Олександр Хома. – Часто до нас звертаються і ті, кому необхідна кров, але й не менше тих, хто готовий пожертвувати свою і стати донором. Незважаючи на те, що за останній рік кількість донорів в Україні зменшилась у чотири рази, до нашої організації продовжують звертатися чимало небайдужих тернополян і людей з інших міст, які готових допомогти».

Для того, щоб здати кров, потрібно прийти у Центр переливання крові з 8:30 до 12:30, мати при собі паспорт, бути повнолітнім та мати вагу тіла більше 50-ти кілограмів. Процедура цілком безпечна, але потребує підготовки.

Зокрема, за три дні до здачі необхідно відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять. Не вживати алкоголь за 48 годин та виключити з раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу та соління. Обов’язково виспатися і з’їсти легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді). Також заборонено курити за годину до процедури.

Перед здачею донор проходить медичний огляд, після чого, у випадку, якщо це його перша донація – здає аналіз на групу крові та резус-фактор.

Після цього в буфеті потрібно випити горнятко чаю та з’їсти печиво. Це для того, аби підняти рівень цукру в крові та її розрідити.

Сьогодні для здачі крові в організацію «Я донор» звернулися четверо охочих. Серед них – Андрій Козак. Для чоловіка це вже четверта донація. Задля благородної цілі спеціально приїздить у Тернопіль з Чернівців.

«Побачив оголошення, що діти потребують кров. Виділив час і приїхав з Чернівців. На скільки я знаю, зараз значно скоротилась кількість бажаючих здати кров, а її постійно потрібно поповнювати», – зазначив пан Андрій.

Процедура триває 10 хвилин. У донорів беруть 450 мл. крові, яку перевіряють на наявність інфекцій, а тепер – і на наявність антитіл до COVID-19.

«Ми перші в Україні почали робити обстеження донорської крові на коронавірус. Вперше такий аналіз було взято 28 грудня минулого року. А з 4 січня поточного, ми робимо цей аналіз на всю кров, яку нам здають. Якщо до 11 ранку людина здала кров, то до 13 ми вже знаємо, чи є в плазмі антитіла, – розповідає керівник Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко. – На виконання постанови Міністерства охорони здоров’я, ми зберігаємо усю плазму з виявленими антитілами. В подальшому всю цю плазму повинна зібрати фабрика у Білій Церкві, яка має виробити імуноглобулін проти коронавірусу. На сьогоднішні ми маємо близько 80-ти літрів такої плазми, яку ми зібрали за два місяці».

Переливання крові часто необхідне жінкам із ускладненнями вагітності, дітям з тяжкою анемією, людям, що отримали важкі травми внаслідок нещасних випадків або природних катастроф, всім тим, кому призначено складні медичні процедури і хірургічні операції. На жаль, більшість донорів – це рідні та близькі безпосередньо тих людей, яким ця кров потрібна. Щоб прийти і здати кров без нагальної на те причини, – каже Петро Лучанко, – такі випадки трапляються не часто. Одним бракує часу, іншим – сили волі, третім – бажання.

Оскільки кров можна зберігати лише протягом обмеженого періоду часу, потрібне постійне поповнення банку крові.

Стати донором можна у будь-який зручний для вас день. Для цього потрібно зателефонувати за номером +380 (98) 498 61 53.

БЕзТабу