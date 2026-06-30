У Тернополі ветерани можуть отримати до 150 тисяч гривень на бізнес

У Тернополі ветеранам та їхнім родинам надають до 150 тисяч гривень на розвиток бізнесу

У Тернополі продовжує діяти програма підтримки ветеранського підприємництва, у межах якої ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, на сьогодні вже реалізовано 17 ветеранських бізнес-проєктів, ще 11 перебувають на різних стадіях впровадження.

Нещодавно виконавчий комітет погодив фінансування двох нових проєктів: майже 150 тисяч гривень спрямують на розвиток майстерні з ремонту вантажного транспорту, а ще понад 146 тисяч гривень – на проєкт «Свіжа кава в кожен дім».

Подати заявки на участь у програмі можна до 1 вересня.