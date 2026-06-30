Звільнені з полону тернополяни можуть отримати по 50 тисяч гривень

У Тернополі звільненим із російського полону виплачують одноразову допомогу

Тернопільська міська рада продовжує надавати одноразову матеріальну допомогу жителям громади, які повернулися з російського полону.

Розмір виплати становить 50 тисяч гривень.

За словами міського голови Сергія Надала, від початку 2026 року таку допомогу вже отримали шестеро захисників. Минулого року виплати були надані ще 13 військовослужбовцям.

Для отримання коштів необхідно подати заяву до міської ради. Також допомогу із підготовкою документів можуть надати фахівці Центру підтримки ветеранів та родин Героїв.