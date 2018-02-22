Як тернополянам скористатися послугами, які надає Фонд соціального страхування?

Коли ми купуємо якусь річ, до неї завжди додається інструкція з використання. І, поклавши руку на серце, зізнаємось, що ми зрідка заглядаємо до тієї інструкції або навіть не читаємо. Бо хто ж не знає, як користуватися мікрохвильовкою чи праскою… І дивуємось, коли трапляються різні інциденти. Пошкодували часу або ж просто полінувались поцікавитись, як краще, ефективніше, безпечніше діяти. Тому у простих побутових ситуаціях можемо травмуватись і потім шкодувати, що вчасно та повною мірою не використали усі функціональні можливості приладдя.

Те ж саме відбувається і з поінформованістю про можливості та послуги, що надає та чи інша організація або установа. Ми живемо в час розвинутих інформаційних технологій, коли кожен може довідатись про те, що йому необхідне, є доступ до різноманітних баз даних. Головне – знати про ці ресурси та вміти скористатися ними.

Так, кожна застрахована у Фонді соціального страхування України особа (а це той, хто офіційно працевлаштований і сплачує та/або за кого сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) має право після перенесеної хвороби пройти відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду. При чому, ця послуга від початку року набула адресності: можна самостійно обрати санаторій відповідно до профілю із переліку оздоровниць, опублікованого на сайті Фонду соціального страхування України (http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/952253). Цей перелік оновлюється постійно. Тепер за кошти Фонду можна відновити здоров’я з багатьма діагнозами.

Отже, як скористатися послугами, які надає Фонд соціального страхування України?

Відновлення працездатності та швидке повернення застрахованої особи до роботи – першочергові завдання, що вирішуються Фондом. Саме тому, працівники після видужання можуть отримати послуги з відновлювального лікування, зокрема, путівки, придбані за рахунок коштів Фонду, безпосередньо зі стаціонару лікувально-профілактичного закладу. Насамперед за такими профілями реабілітації :

після гострого інфаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, операцій на серці та магістральних судинах;

після гострих цереброваскулярних порушень (інсульти, транзиторні ішемічні атаки);

після оперативних втручань на органах травлення;

після операцій на органах руху (ортопедичних, травматологічних, при дефектах та вадах розвитку хребта, ендопротезуванні та реендопротезуванні, реплантації кінцівок);

з порушенням обміну речовин та захворюваннями ендокринної системи; після перенесених опіків;

після перенесених операцій на легенях, в тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;

після хірургічного втручання на органах сечостатевої системи і після оперативного та інструментального видалення каменів з нирок та сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії;

реабілітація при порушенні перебігу вагітності;

медико-психологічна реабілітація постраждалих учасників АТО.

Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі та за рекомендацією лікуючого лікаря, за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії закладу має потребу в подальшому лікуванні за визначеним профілем медичної реабілітації. Спеціаліст відділення Фонду, якому повідомили про хворого, за місцем лікування інформує цю особу про порядок забезпечення лікуванням та допомагає оформити заяву для проходження реабілітації. Рішенням ЛКК надається висновок про потребу отримання медичної реабілітації, що надається за рахунок коштів Фонду, терміном до 24 днів. Протягом одного робочого дня працівник Фонду узгоджує з вибраним санаторно-курортним закладом можливість прийому на лікування та інформує застраховану особу про згоду або вмотивовану відмову прийняти її на лікування (якщо є протипоказання до лікування, в такому разі пропонується вибрати інший заклад).

Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції, має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.

Після узгодження терміну заїзду до санаторно-курортного закладу, оформлюється тристоронній Договір (між застрахованою особою, органом Фонду та санаторно-курортним закладом) про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування, який передається застрахованою особою до цього закладу для оформлення. На період лікування в реабілітаційному відділенні медичний заклад видає хворому листок непрацездатності, за яким виплачується за рахунок коштів Фонду допомога по тимчасовій непрацездатності.

Станом на 12 лютого цього року на реабілітаційне лікування за новою процедурою вже направили в санаторно-курортні заклади України 1200 осіб. У Тернопільській області також є перші відгуки про таку реабілітацію. Адже спеціалісти Фонду моніторять якість обслуговування, надання процедур, комфортності проживання у санаторно-курортному закладі, постійно тримають зв’язок із людьми, які проходять реабілітацію.

Отож, читайте про послуги, які надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, розумійте їх та користуйтеся ними. Бо мати можливість покращити свій стан здоров’я і не послуговуватись таким правом можуть лише байдужі, неуважні до себе люди.

За детальною інформацією можна звертатись до спеціалістів районних та Тернопільського міського відділень управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.