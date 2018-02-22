Мільйони кристалів та кажани: вражаючі світлини печери Млинки на Тернопільщині

чера Млинки – горизонтальна гіпсова печера лабіринтового типу, яка розташована у Тернопільській області. Колись на її місці знаходилося Сарматське море. Протяжність лабіринтів досягає 45 км, але постійно ведуться розкопки і відкриваються нові ходи і зали. І взимку, і влітку у печері завжди постійна температура – приблизно 9-10 градусів.

Всередині печери Млинки знаходяться красиві зали з білими, жовтими, рудими і навіть чорними кристалами. А у кожної галереї або проходу є свої назви, наприклад, «Адамові ребра», «Роддом», «Радикулітний», «Чортове горло», «Романтика», «Унітаз», «Ушба» етс. Зрозуміти ці назви можливо тільки після того як сам проповзеш їх.

Печерна атмосфера підземного світу – це мільйони маленьких кристалів на стінах, які виблискують як зірки. Дуже чарівне видовище. Досить складно описати свої емоції і передати за допомогою фотографії об’єми і простори печери, неймовірну красу залів і галерей. Гіпсові кристали грають усіма барвами у світлі ліхтарів і свічок, ніби невеликі всесвіти – це потрібно хоча б раз побачити самому.

Можна все життя прожити в Україні, але так і не дізнатися, що зовсім поруч з вами знаходиться геологічне диво – одна з найкрасивіших гіпсових печер.

P.S. Ви знали, що летюча миша (кажан), на відміну від звичайної, може прожити 25-30 років? – пише чоловік у мережі Фейсбук.