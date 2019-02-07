Дев`ятеро юнаків Тернопільщини в історії Української державності

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 22 січня відбулася презентація документально-філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі», присвячена діяльності «Росохацької групи».

Як розповів краєзнавець Володимир Ханас, у ніч 22 січня 1973 року учасники подій встановили над будівлями Чорткова чотири синьо-жовті прапори та розвішали 19 прокламацій до 55-річниці проголошення Четвертого Універсалу Центральної Ради. На початку 70-х років діяла Юнацька патріотична підпільна організація із села Росохач Чортківського району Тернопільської області – «Росохацька група», яка мала на меті боротьбу за незалежність. Прийняли присягу дев’ятеро хлопців: Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів, Петро Винничук, Володимир Сеньків, Андрій Кравець, Микола Слободян, Микола Лисий, Степан Сапеляк.

«Уперше презентовано унікальні матеріали з особистого архіву Володимира Мармуса, одного з учасників «Росохацької групи». Це лише невелика частина матеріалів того часу, коли він перебував у таборах та на засланні. Є листи з особистої кореспонденції, які були збережені та вдалося опрацювати», – зазначив Володимир Ханас.

На виставці також уперше було презентовано конверт, який випущений з цієї нагоди. На ньому зображено чотири будівлі (Педагогічне училище, лісгосп, кінотеатр «Мир», міський ринок), на яких були вивішені синьо-жовті прапори у 1973 році.

Протягом минулого року було знято документальний фільм «Прапори» про діяльність «Росохацької групи». «Нелегке завдання було систематизувати матеріали та презентувати їх загалу у вигляді документальної стрічки. Загалом – це нагадування, що боротьба за соборність та незалежність нашої країни триває. Кожне покоління робить свій внесок у суверенітет української держави. Важливо, щоб наша лепта була теж значущою для майбутніх поколінь», – зауважив заступник міського голови, голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра.

Наталя Драган-Іванець

Джерело: Хата