Тернопіль: обережно, вандали! Вночі на Вишнівецького порізали колеса автомобіля

У Тернополі на вулиці Вишнівецького, 12, вночі стався інцидент, який став привід для занепокоєння серед мешканців. Невідомий чоловік пошкодив колеса автомобіля, що було зафіксовано на відео. Мешканці будинку негайно звернулися до поліції, і правоохоронці наразі займаються розслідуванням.

Цей випадок є яскравим прикладом безвідповідальності та неповагою до чужої власності. Поліція закликає всіх бути уважними і звертати увагу на підозрілих осіб у своїх дворах, особливо в нічний час. Важливо пам’ятати, що навіть такі дрібні правопорушення можуть призвести до серйозних наслідків, а власники пошкоджених авто можуть понести значні фінансові витрати.

Усі мешканці та автомобілісти закликаються бути обережними і уважними до змін навколо своїх будинків. Якщо ви стали свідком подібного інциденту, не будьте байдужими — негайно повідомте поліцію.

Відео можна переглянути ТУТ