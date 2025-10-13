Залізничний скандал у Тернополі: 18 працівників ДЕПО викрали дизпаливо на мільйони

Національна поліція оголосила підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО в Тернополі за участь у незаконному викраденні пального. П’ятеро з них були затримані ще в жовтні 2024 року під час зливу дизельного пального з локомотива.

Зловмисники, серед яких машиністи, помічники машиністів, майстер цеху та ексначальник ДЕПО, організували злочинну схему зливу дизпалива з локомотивів у заздалегідь визначених місцях, де їх забирали каністри з пальним. Після цього пальне було перелите в бочки і збувалося на чорному ринку. Учасники злочинної групи отримували частину коштів від реалізації пального.

Під час операції поліції було вилучено 2600 літрів викраденого пального. Зараз правоохоронці повідомили про підозру всім 18 учасникам організованої злочинної групи. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Діяльність проводилась спільно з департаментом корпоративної безпеки «Укрзалізниці» та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.