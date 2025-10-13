Скандал у Чорткові: суд відмовив у відстороненні лікарів, які завдали невиправної шкоди пацієнтам!

Чортківський районний суд відмовився відсторонити від роботи чотирьох лікарів-офтальмологів, яких підозрюють в осліпленні пацієнтів. Йдеться про медиків, які у лютому 2023 року ввели в очі 20 пацієнтам не сертифікований препарат. Внаслідок цього 18 людей повністю або частково осліпли. У липні 2024 року завідувачу офтальмологічного відділення та його сину, який також є лікарем, та ще двом лікаркам оголосили підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків.

За даними NGL.media йдеться про Людмилу Левандовську, Ярослава Ушія, Ірину Данчук та завідувача Ігоря Ушія. У клопотанні до суду прокурор зазначив, що лікарі, які продовжують працювати в медустанові, можуть впливати на потерпілих та свідків.

«Прокурор посилається на те, що перебуваючи на посаді, обвинувачена (лікарка офтальмологічного відділення – ред.) може продовжувати надавати медичні послуги тим особам, які є потерпілими і свідками у кримінальному провадженні, і під час свого спілкування може незаконно впливати на вказаних осіб і таким чином протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню», – йдеться ухвалі Чортківського районного суду від 30 вересня.

Обвинувачена Людмила Левандовська та її захисник у суді заперечили в задоволенні клопотання прокурора. Вони аргументували це тим, що за весь час дії запобіжного заходу і на всіх етапах розгляду кримінального провадження не встановлено, що обвинувачена якось впливала на свідків чи постраждалих.

Окремі клопотання також заявлялися й по інших трьох лікарях – Ігорю та Ярославу Ушіях та Ірині Данчук. В усіх випадках суддя Наталія Яковець відмовляла у задоволенні клопотання прокурора, оскільки він нібито не надав будь-яких доказів того, що медики зможуть якось впливати на свідків. Також суддя врахувала те, що справа лікарів на розгляді в Чортківському райсуді перебуває з листопада 2024 року. Неодноразово проводилися судові засідання та вирішувалися різні клопотання. Однак від того часу прокурор жодного разу не заявляв клопотання щодо відсторонення лікарів від посади. Окрім того, одна з обвинувачених, а саме Людмила Левандовська перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Додамо, що троє лікарів за вказівкою завідувача офтальмологічного відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Згідно з матеріалами справи, приніс у лікарню медпрепарат «Алтузан» керівник офтальмологічного відділення Ігор Ушій. Він передав медсестрі ці ліки, які придбав за 9 тис. грн і наказав не ставити на баланс лікарні. Цей препарат не вказаний у «Державному реєстрі лікарських засобів України» – тобто офіційно не дозволений до використання.

За процедури з уколами в очі кожен з медпрацівників неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн. Після проведених процедур 15 пацієнтів втратили зір на одне око, а троє – на обидва. Через ускладнення хвороби після введення препарату сімом пацієнтам провели операцію з видалення ока, ще двоє померли.

Наразі троє підозрюваних офтальмологів продовжують працювати в медзакладі. Офтальмологічне відділення зачинене на час розслідування, однак медики приймають пацієнтів в поліклініці. У прокуратурі зазначили в коментарі ZAXID.NET, що один з лікарів навіть є членом військово-лікарської комісії Чортківського ТЦК та СП.

Додамо, що лікарів звинувачують за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медпрацівником професійних обов’язків), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає професійні послуги) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Медикам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Двом обвинуваченим, завідувачу відділення Ігорю Ушію та його сину Ярославу, обрані запобіжні заходи у вигляді застави на суму майже 1 млн грн, ще двом – запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

За даними NGL.media медичний препарат «Алтузан» з діючою речовиною Бевацизумаб є препаратом швейцарської компанії Roche, що виробляється лише для турецького ринку, і не сертифікований в Україні. Зрештою, навіть у Туреччині цей препарат дозволений лише для лікування деяких онкологічних захворювань, але аж ніяк не в офтальмології. Раніше турецькі медики також використовували «Алтузан» в офтальмології за процедурою off-label, коли призначені для однієї хвороби ліки добре показують себе в лікуванні іншої. Проте після того як відразу 36 пацієнтів у місті Кириккале у центральній Туреччині втратили зір (частині пізніше вдалося його повернути), у 2020 році тамтешнє міністерство охорони здоров’я заборонило будь-яке використання «Алтузану» в офтальмології.

