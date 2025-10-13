У Бучачі 14 жовтня буде перекрито рух на вулиці Стефаника

Бучацька міська рада повідомляє про тимчасове перекриття руху транспорту на вулиці Стефаника у місті Бучач. Це пов’язано з проведенням робіт по ремонту дорожнього покриття. Перекриття відбудеться завтра, 14 жовтня, з 9:00 до 18:00.

Водії повинні врахувати, що на період ремонтних робіт вулиця буде повністю перекрита для транспорту. Тому слід заздалегідь спланувати альтернативний маршрут об’їзду, щоб уникнути заторів та непередбачуваних ситуацій.

Також звертаємо увагу, що на час робіт не можна паркувати транспортні засоби на вулиці Стефаника. Це необхідно для забезпечення безпеки та належного виконання ремонтних робіт.

Міська рада приносить вибачення за тимчасові незручності та дякує жителям і гостям міста за розуміння і співпрацю.

Роботи на вулиці Стефаника проводяться в рамках покращення стану дорожньої інфраструктури Бучача і сприятимуть підвищенню якості дорожнього покриття для комфортного руху транспорту в майбутньому.