На Тернопільщині стартував новий набір поліцейських офіцерів громади

Мета безпекового проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не лише працюватиме на її території, а й житиме там.



Подати анкету для участі у конкурсі можна з 13 -24 жовтня 2025 року за посиланням: https://bit.ly/4bEQThG



З 13 жовтня 2025 року розпочато набір на вакантні посади поліцейських офіцерів у 15 громадах Тернопільської області. Зокрема:



Тернопільська міська громада – 2 посади

Збаразька міська громада – 3 посади

Бучацька міська громада – 2 посади

Монастириська міська громада – 2 посади

Заліщицька міська громада – 2 посади

Бережанська міська громада – 1 посада

Зборівська міська громада – 1 посада

Борщівська міська громада – 1 посада

Гримайлівська селищна громада – 1 посада

Кременецька міська громада – 1 посада

Почаївська міська громада – 1 посада

Лановецька міська громада – 1 посада

Шумська міська громада – 1 посада

Скориківська сільська громада – 2 посади

Чортківська міська громада – 1 посада

Головне завдання поліцейського офіцера громади – орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт із мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.



Питання щодо проєкту та етапів відбору можна поставити за номером гарячої лінії +38 044 256 13 79.





