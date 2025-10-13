Рятувальники Чорткова використовуватимуть дрон для виявлення паліїв

Дрони, що стали на службу військовим, тепер активно використовуються і рятувальниками Чортківської громади для боротьби з паліями. Як повідомляють у підрозділі ДСНС, безпілотники будуть допомагати у виявленні правопорушників, які підпалюють опале листя чи суху рослинність.

Завдяки камері високої роздільної здатності, дрон здатний не тільки зафіксувати палія, а й зібрати докази, що підтверджують його причетність до підпалу. Окрім цього, безпілотник дозволяє швидше та ефективніше оцінити масштаби пожежі, якщо така виникне, що значно підвищує оперативність реагування.

Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою не лише забруднює повітря, а й може призвести до неконтрольованих масштабних пожеж, що загрожують життю та майну людей. За такі правопорушення передбачена адміністративна відповідальність та штрафи.

ДСНС закликає мешканців громади відмовитись від небезпечної практики спалювання сухостою і використовувати компостні ями як безпечну альтернативу.

Якщо ви побачите дрон у небі, а сигналу повітряної тривоги не буде – не хвилюйтеся! Це частина роботи рятувальників для забезпечення безпеки громади.