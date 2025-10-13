Шокуючі переплати на реконструкції в Тернополі: ДБР замовило реконструкцію офісу із завищеними цінами

Львівське Територіальне управління Державного бюро розслідувань 2 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Тербудгруп» реконструкцію будівлі у Тернополі за 35,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

До кінця 2026 року на вулиці Багата, 1 у Тернополі планують провести реконструкцію будівлі із заходами з енергозбереження та облаштувати в ній захисну споруду цивільного захисту (сховище).

Роботи фінансуються через державний бюджет. Договірна ціна тверда та включає 487 тис грн на покриття ризиків і 1 тис грн на інфляцію.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси гіпсокартон для перегородок 12 мм замовили по 417 грн/кв. м. База «Куб» продає стіновий гіпсокартон Knauf 12,5 мм по 104 грн/кв. м, що вчетверо дешевше. Компанія «Перший дім» у Тернополі пропонує стіновий гіпсокартон VistaGips 12,5 мм по 115 грн/кв. м, що в 3,5 раза дешевше.

Суміш для приклеювання плит із мінеральної вати Ceresit CT 190 врахували по 29 грн/кг. «Епіцентр» у Тернополі продає її по 20 грн/кг, що на 31% дешевше.

Полівінілацетатну непластифіковану дисперсію замовили по 314 грн/кг. У «Лекс ритейл» вона коштує 148 грн/кг, а в «Екохім» – 115 грн/кг, що на 44-63% дешевше.

Декоративну силікон-силікатну (камінцеву) штукатурку Ceresit СТ 174 замовили по 180 грн/кг. «Епіцентр» у Тернополі продає її по 129 грн/кг, що на 28% дешевше.

Невідомі металопластикові вікна врахували по 8 640 грн/кв. м. «Лінія Вікон» продає вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau Geneo по 5 196 грн/кв. м, що на 40% дешевше. Нещодавно Фастівська міська рада для ремонту лікарні замовляла металопластикові вікна по 5 699 грн/кв. м, що на 34% дешевше.

Невідомі металопластикові двері замовили по 8 928 грн/кв. м. Тернопільська школа №24 для ремонту тиру та укриття замовляла металопластикові двері по 6 660 грн/кв. м, що на 26% дешевше.

Кондиціонери GWH12AAB-K60NA5A врахували по 47 136 грн/шт. Саме таких кондиціонерів у відкритих джерелах не знайшлося. Проте офіційний дилер Gree в Україні продає кондиціонер GREE GWH12AAB-K6DNA5A R32 Wi-Fi по 29 358 грн/шт, що на 38% дешевше. Компанія «Olvent» пропонує інверторний кондиціонер Gree Bora DC Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A/A4A по 26 562 грн/шт, що на 44% дешевше.

Ймовірна переплата тільки на зазначених позиціях щонайменше становить більше 1 млн грн.

У інформації про ціни також зазначені інші вагомі позиції, вартість яких неможливо порівняти з ринковими цінами через неповний опис характеристик матеріалів. Наприклад, дахова огорожа по 5 634 грн/м, керамічні глазуровані плитки для внутрішнього облицювання підлоги по 1 464 грн/кв. м, сантехнічні перегородки по 14 760 грн/кв. м, дверні блоки теплого алюмінію по 26 400 грн/кв. м, сталеві радіатори по 10 812 грн/шт та ін.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі вказана 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 19 813 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Тернополі значно вища – 30 000 грн. Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 18 570 грн, а 35 000 грн в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений приблизно у два рази – з 4,96 млн грн до 9,35 млн грн. Тобто нестачу 4,39 млн грн підприємці можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах з маржі, яку закладають в будматеріали.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові з 2020 року очолює Руслан Ляшко.

Тернопільська «Тербудгруп» належить Роману Сиваку.

З 2018 року компанія отримала державних замовлень на 217,67 млн грн, найбільше у Національному заповіднику «Замки Тернопілля».

Найменування товару, од. Сума з ПДВ, грн Кількість, од. Кошторисна ціна, грн/од. з ПДВ Ринкова ціна, грн/од. з ПДВ Ймовірна переплата, грн Гіпсокартон для перегородок 12 мм, кв. м 281 892 676 417 115 204 152 Полівінілацетатна непластифікована дисперсія, кг 679 810 2 165 314 148 359 390 Суміш Ceresit CT 190, кг 259 898 8 962 29 20 80 658 Штукатурка Ceresit СТ 174, кг 443 880 2 466 180 129 125 766 Металопластикові вікна, кв. м 768 960 89 8 640 5 699 261 749 Металопластикові двері, кв. м 214 272 24 8 928 6 660 54 432 Кондиціонери GWH12AAB-K60NA5A, шт 141 408 3 47 136 29 358 53 334 Разом: 2 790 120 – – – 1 139 481