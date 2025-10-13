У Тернополі нетверезий водій утік з місця ДТП — патрульні швидко його розшукали

Патрульні Тернополя розшукали нетверезого водія, який утік з місця ДТП

🚔 У Тернополі поліцейські оперативно встановили водія, який залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.

Подія сталася у суботу ввечері на вулиці Соломії Крушельницької. Зіткнулися автомобілі Dacia та Volkswagen. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

Однак водій Volkswagen, спричинивши аварію, покинув місце події. Інший учасник встиг зафіксувати транспортний засіб порушника, тож патрульні отримали необхідну інформацію і невдовзі розшукали його.

Під час перевірки інспектори виявили, що символи номерного знака автомобіля були покриті світловідбивною плівкою, а сам кермувальник мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Drager — результат показав 0,89 проміле алкоголю в організмі.

👮‍♂️ На порушника патрульні склали адміністративні матеріали:

•за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (порушення правил використання номерних знаків);

•за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

•за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

•за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Поліція нагадує: у разі ДТП не залишайте місце події. Втеча лише ускладнить ситуацію — адже патрульні швидко встановлюють автомобілі та осіб за допомогою відеореєстраторів, камер спостереження й очевидців.

