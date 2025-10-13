23:36 | 13.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині під час руху автомобіля вибухнуло колесо

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У селі Ягільниця Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Причиною аварії стала розгерметизація коліс, що призвела до втрати керованості. В результаті цього автомобіль виїхав на обочину та наїхав на перешкоду.

Пасажирка автомобіля отримала травми і була госпіталізована. Відповідні слідчі дії тривають для з’ясування всіх обставин події.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *