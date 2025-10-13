На Тернопільщині під час руху автомобіля вибухнуло колесо

У селі Ягільниця Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Ford. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Причиною аварії стала розгерметизація коліс, що призвела до втрати керованості. В результаті цього автомобіль виїхав на обочину та наїхав на перешкоду.

Пасажирка автомобіля отримала травми і була госпіталізована. Відповідні слідчі дії тривають для з’ясування всіх обставин події.