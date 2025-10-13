У Тернополі 17-річна студентка отруїлася алкоголем

У Тернополі учениця училища потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням: поліція проводить перевірку

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів повідомлення про те, що в гуртожитку Тернополя студентка випила самогон, лягла спати і не прокинулася.

У ході перевірки цієї інформації було встановлено, що в понеділок, 13 жовтня, близько 00:40 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря обласної дитячої клінічної лікарні про госпіталізацію 17-річної дівчини з ознаками алкогольного отруєння. Її доставили до медичного закладу з гуртожитку одного з училищ міста.

За попередньою інформацією, медики стабілізували стан дівчини, її життю нічого не загрожує.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські проводять перевірку та встановлюють всі обставин події з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Поділіться:









