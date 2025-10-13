Не вірте фейкам! Уряд не переносив початок опалювального сезону

У мережі поширюють неправдиву інформацію про початок опалювального сезону

У соцмережах активно розповсюджується недостовірна інформація щодо дати початку опалювального періоду в Україні.

Йдеться про постанову уряду, в якій фігурує дата 1 листопада 2025 року. Проте ця дата не стосується фактичного запуску опалення у будинках.

У документі зазначено лише технічні умови дії механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу. Саме вони передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення з 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року.

Термін «опалювальний період» у цьому контексті використовується умовно – для визначення періоду постачання газу за фіксованими цінами.

👉 Фактичний старт опалювального сезону відбуватиметься планово, згідно з рішеннями місцевих органів влади.

Опалення вмикають тоді, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію ПСО до 31 березня 2026 року, щоб забезпечити стабільність на ринку газу та захистити споживачів.

Таким чином, фіксовані ціни на газ для населення та виробників електроенергії залишаються чинними.