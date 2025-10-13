У Тернополі легковий автомобіль “догнав” вантажівку

ДТП на вулиці Об’їзній: зіткнення легковика з вантажівкою

На вулиці Об’їзній у Тернополі сталося дорожньо-транспортне повідомлення за участю легкового автомобіля Renault та вантажівки «МАЗ». Попередньо встановлено, що водій легковика не дотримався безпечної дистанції, що призвело до зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав водій Renault, однак чоловік не потребував госпіталізації. Обидва транспортні засоби були евакуйовані на арештмайданчик.

Інформацію про подію повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області. Причини та обставини ДТП з’ясовуються.