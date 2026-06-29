«Залишилася живою»? Зоозахисники обурені реакцією на жорстокий напад на собаку в Тернопол

У Тернополі зоозахисники закликають правоохоронців відкрити кримінальне провадження через жорстоке поводження з твариною. Про інцидент повідомила сторінка Animagus Animals в Instagram, а також зоозахисниця Людмила Чеховська.

За оприлюдненою інформацією, подія сталася 25 червня близько 23:00 на території овочевого ринку. На записах з камер відеоспостереження, які поширили активісти, видно, як невідомий чоловік переслідує собаку з предметом, схожим на ніж.

Зоозахисники стверджують, що жертвою нападу стала місцева собака на ім’я Тоня, яка багато років проживала на території ринку. За словами активістів, тварина не проявляла агресії та мала проблеми зі здоров’ям після перенесеного інсульту.

Після інциденту працівник ринку доправив собаку до ветеринарної клініки. Наразі тварина перебуває під наглядом лікарів у важкому стані через отримані глибокі порізи.

У дописі Animagus Animals зазначається, що після публікації відео користувачі соцмереж почали висловлювати припущення щодо особи можливого нападника. Водночас активісти наголошують, що ця інформація потребує офіційної перевірки правоохоронними органами.

Зоозахисниця Людмила Чеховська повідомила, що очевидці викликали поліцію на місце події ще тієї ж ночі. За її словами, люди отримали пояснення, що кримінальне провадження не було відкрито через те, що собака залишилася живою.

Активісти не погоджуються з такою позицією та нагадують, що стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва або загибелі тварини.

У зв’язку з цим зоозахисники звернулися до поліції із заявою та закликали правоохоронців надати правову оцінку обставинам події, встановити причетних осіб та провести належне розслідування.

На момент публікації офіційної інформації від поліції щодо відкриття кримінального провадження не оприлюднено.