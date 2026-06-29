У Шумській громаді закликають не використовувати питну воду для поливу городів

У Шумській територіальній громаді звернулися до мешканців із проханням раціонально використовувати воду з централізованої мережі водопостачання.

У громаді пояснюють, що через спекотну погоду та тривалу відсутність опадів значно зросло споживання води. Це вже призводить до зниження тиску в мережі, а в окремих населених пунктах – до тимчасових перебоїв із водопостачанням.

Місцева влада наголошує, що вода з централізованого водогону призначена насамперед для питних і побутових потреб населення. Використовувати її для поливу городів, садів, газонів чи присадибних ділянок не рекомендується.

Жителів громади просять відповідально ставитися до використання водних ресурсів та уникати надмірного споживання, аби забезпечити стабільне водопостачання для всіх споживачів у період літньої спеки.