Частина Тернополя залишиться без гарячої води: котельня на Лозовецькій не працюватиме через ремонт

У Тернополі тимчасово призупинять подачу гарячої води споживачам, яких обслуговує котельня на вулиці Лозовецькій. Причиною стали роботи з ремонту та повірки газового обладнання.

Як повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», під час підготовки котельні до опалювального сезону 2026–2027 років було демонтовано та направлено на планову повірку газовий лічильник, який є складовою комерційного вузла обліку природного газу.

Після перевірки прилад визнали непридатним для подальшої експлуатації. Для його ремонту та повторної повірки підприємство уклало відповідний договір.

Відновити роботу котельні планували вже з 1 липня, однак через припинення виробництва необхідних лічильників, дефіцит запасних частин та значну вагу обладнання ремонтні роботи можуть затягнутися.

За попередніми оцінками, усунення несправностей та повернення приладу в експлуатацію триватиме від 7 до 20 днів.

У комунальному підприємстві наголошують, що без справного приладу обліку природного газу робота котельні є неможливою. Тому на період ремонту гаряче водопостачання для споживачів буде відсутнє.