У Тернополі шукають кращих виробників та надавачів послуг

До 31 липня у Тернополі триває прийом заявок на участь у щорічному конкурсі «Кращий виробник продукції та послуг громади».

Переможців визначатимуть у чотирьох номінаціях: «Кращий виробник продукції», «Кращий надавач послуг», «Кращий у сфері побуту» та «Кращий у сфері гостинності».

Участь можуть брати як підприємства та підприємці, так і громадські організації. Разом із заявкою учасники можуть подавати презентації, фото-, відеоматеріали та зразки власної продукції.

Переможців традиційно відзначать напередодні Дня міста Тернополя.