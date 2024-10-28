Фінансові вкладення з обіцянкою подвоєння: працівники поліції застерігають від шахраїв

Перед тим, як перераховувати свої гроші чи вносити завдаток начебто для отримання більшої суми, ретельно зважте всі ризики. Аферисти не прагнуть, щоб ви одержали прибуток – вони зацікавлені лише в тому, щоб нажитися на довірливих громадянах. Тернополянка втратила 250 000 гривень, намагаючись заробити в інтернеті.

Як з’ясували співробітники Тернопільського районного управління поліції, потерпіла в телеграмі натрапила на оголошення щодо роботи онлайн. “Роботодавець” пояснив їй, що основна умова – вкласти власні кошти, які обіцяли повернути з відсотками. Жінка повірила та “інвестувала” 250 000 гривень. У результаті – ні своїх, ні подвоєних грошей вона не отримала.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють невідомих, причетних до злочину.

Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними, коли надходять пропозиції про “легкий заробіток”. Не довіряйте незнайомцям та перевіряйте інформацію про компанію або особу, яка пропонує прибуток. Ніколи не надавайте банківські реквізити й особисті дані. Якщо вам пропонують грошові вкладення, дізнайтеся про можливі ризики. Ваша пильність може захистити від фінансових втрат! Не піддавайтеся на хитрощі аферистів.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.