Почаївська міськрада вирішила дати задню в резонансній судовій справі монастиря МП

Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП), нещодавно подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода запросив до себе міського голову Почаєва Василя Бойка, який раніше особисто підписав апеляційну скаргу, ставши на позицію УПЦ (МП).

– За попередньою інформацією в багатьох діях посадових осіб міської ради і виконкому, що передували поданню апеляції, є ознаки порушення законодавства. Я звернувся до правоохоронних органів дати правову оцінку діяльності міського голови та інших посадовців в частині прийнятих ними рішень, в т.ч. міської ради. Начальнику Кременецької РВА доручено посилити контроль за діяльністю ОМС Почаївської ТГ. – йдеться в повідомленні В’ячеславам Негоди.

Опісля Почаївська міська рада вирішила дати задню в цій справі.

– У справі щодо скасування права власності на комплекс споруд Свято-Духівського монастиря, Почаївська міська рада подала апеляційну скаргу по причині того, що не вважає себе належним відповідачем у цій справі, оскільки попереднім рішенням господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 року, було скасовано державну реєстрацію права власності від 2004 року на об’єкти нерухомості, які ніколи не належали Почаївській міській раді. Але враховуючи резонанс у засобах масової інформації, з метою уникнення маніпуляцій та перекручувань, міською радою 21.10.2024 року було подано заяву до Західного апеляційного господарського суду про відмову від апеляційної скарги, – йдеться в повідомленні Почаївської міської ради.

Нагадаємо, 53-річний Василь Сергійович Бойко останніх десять років обіймає посаду міського голови Почаєва. А до того, з 1993 року по 2011 рік служив в органах внутрішніх справ.



