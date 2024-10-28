Чому нараховуються зайві кубометри: українцям розповіли, як не переплачувати за газ

Ігнорування передавання показників може призвести до переплат, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати за газ.

Українцям слід вчасно передавати показники лічильника газовикам, щоб не отримувати платіжки за газ із завищеними обсягами споживання. Робити це потрібно щомісяця від 1 до 5 числа.

Про це повідомляє ГазПравда.

Передавати показники можна в особистому кабінеті національного оператора “Газорозподільні мережі України”, але лише тоді, коли саме він є постачальником у вашому регіоні.

“Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора”, – йдеться у повідомленні.

Абоненти “Нафтогазу” можуть передавати показники лічильника за допомогою чат-бота gas.ua. Також це можна зробити по телефону – зателефонувавши або надіславши SMS-повідомлення.