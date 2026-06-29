Майже 2,5 млн гривень для громад: на Тернопільщині зросли надходження від паркування

З початку року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 2 млн 448,5 тис. грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це майже вдвічі більше від запланованого, тож громади додатково отримали понад 1 млн гривень.

Збір сплачують суб’єкти господарювання, які організовують діяльність паркувальних майданчиків. Отримані кошти спрямовуються на розвиток дорожньої інфраструктури, облаштування паркінгів та підвищення безпеки дорожнього руху.

Своєчасна сплата цього платежу допомагає громадам реалізовувати важливі місцеві проєкти та створювати комфортніший простір для мешканців.