Начальницю ЦНАП і депутатку затримали під час отримання хабаря на Тернопільщині

Правоохоронці викрили начальницю відділу ЦНАП однієї із сільських рад Чортківського району та депутатку-секретаря цієї ж ради на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від військовозобов’язаного.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, обом жінкам оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у травні цього року чоловік звернувся до сільської ради для оформлення відстрочки від мобілізації. Він мав законне право на її отримання, оскільки здійснює догляд за своєю 84-річною матір’ю.

Слідство встановило, що посадовиці пояснили заявнику порядок оформлення документів, однак водночас дали зрозуміти, що без винагороди процес може не відбутися. За сприяння в отриманні необхідних документів та передачі пакета до територіального центру комплектування вони нібито вимагали 2300 доларів США.

За версією правоохоронців, за ці кошти секретар сільської ради обіцяла допомогти з оформленням висновків та акту про постійний догляд, а також забезпечити безперешкодне проходження документів через ЦНАП.

Гроші, як стверджують слідчі, передавалися двома частинами у приміщенні сільської ради. Після отримання першої частини коштів було підготовлено необхідний акт про догляд. Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1300 доларів США обох посадовиць затримали правоохоронці.

Підозру депутатці вручав керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Чортківського районного управління поліції. Оперативний супровід забезпечують працівники карного розшуку.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.