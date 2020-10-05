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Новини Тернополя 

Курйоз: тернополянка вивихнула щелепу, позіхнувши

Irena 0 Views Прокоментуй!

Вчора виїжджала бригада швидкої до підприємства «Ватра», на курйозний випадок.

Так, о 7.25 у службу екстреної допомоги зателефонувала 25-річна жінка зі скаргами на сильні болі у щелепі.

Виявляється, пацієнтка всього лише широко позіхнула зранку, але так невдало, що вивихнула щелепу.

Спочатку жінку завезли у першу міську лікарню, але там вправити щелепу не змогли, тож бідолашну, із вивихом нижньої щелепи, шпиталізували в університетську лікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини

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