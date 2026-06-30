На Тернопільщині у ставку виявили тіло жителя Закарпаття

Трагічний випадок стався 29 червня у селі Андрушівка Шумської територіальної громади.

Як стало відомо «Погляду», вранці місцеві жителі помітили у ставку тіло чоловіка та повідомили про подію відповідні служби. На місце прибули рятувальники, які підняли тіло з водойми на берег.

Загиблим виявився 56-річний житель селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області.

Тіло чоловіка передали працівникам поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.