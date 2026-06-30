Понад 8 тисяч доларів збитків: житель Тернополя став жертвою криптошахраїв

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про шахрайство, жертвою якого він став під час спроби обміняти криптовалюту.



За словами потерпілого, ще в лютому цього року він знайшов у месенджері Telegram пропозицію щодо обміну криптовалюти. Під час спілкування невідома особа переконала чоловіка перерахувати кошти на вказаний криптогаманець, запевнивши, що після цього здійснить обмін.



Довірившись співрозмовнику, заявник самостійно переказав зі свого криптогаманця 8 000 доларів США. Після отримання коштів псевдообмінник припинив виходити на зв’язок, а гроші потерпілий так і не отримав.



За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.



Поліцейські нагадують: здійснюйте операції з криптовалютою лише через перевірені та ліцензовані платформи.



Не переказуйте кошти незнайомцям у месенджерах, навіть якщо вони пропонують вигідний курс чи швидкий обмін.



Перед будь-якою фінансовою операцією перевіряйте репутацію сервісу та не довіряйте пропозиціям, які не мають жодних гарантій.





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