Кишенькове місто: у Чорткові створюють 3D-моделі восьми пам’яток архітектури
Триває реалізація проєкту «Кишенькове місто. Чортків у 3D форматі», яким спільно займаються ГО «Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства ІНІЦІАТИВА», Чортківська міська рада та компанія Skeiron.
Команда працює над скануванням великих історичних будівель, що є першим, необхідним кроком до оцифрування пам’ятки архітектури. Такі детальні сканування архітектурного об’єкта дають можливість виконувати проєктні реставраційні креслення, що допоможе у відновленні історичної будівлі у її автентичному вигляді.
Після оцифрування планують створити 600 комплектів безкоштовних листівок доповненої реальності для мешканців міста та туристів, які приїдуть до Чорткова.
Об’єкти, обрані для сканування:
– годинникова вежа та торгові ряди (ХІХ – поч. ХХ ст.);
– Чортківський замок (ХVІІ ст.);
– церква Вознесіння Господнього (ХVІІ ст.);
– церква Успіння (ХVІ ст.);
– костел св. Станіслава (ХVІІ ст.);
– нова синагога (поч. ХХ ст.);
– ратуша (поч. ХХ ст.);
– монастир сестер Ордену Милосердя (ХVІІІ ст.).
Оцифровані об’єкти можна використовувати по-різному:
– створити 3D-модель та застосувати її для реставраційних і будівельних робіт;
– на основі готових даних можна розробляти туристичні путівники з елементами доповненої і віртуальної реальності (AR/VR технології), використовувати їх під час створення онлайн-гідів, 3D-мап, навіть сувенірної продукції.