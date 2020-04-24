Кишенькове місто: у Чорткові створюють 3D-моделі восьми пам’яток архітектури

Триває реалізація проєкту «Кишенькове місто. Чортків у 3D форматі», яким спільно займаються ГО «Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства ІНІЦІАТИВА», Чортківська міська рада та компанія Skeiron.

Команда працює над скануванням великих історичних будівель, що є першим, необхідним кроком до оцифрування пам’ятки архітектури. Такі детальні сканування архітектурного об’єкта дають можливість виконувати проєктні реставраційні креслення, що допоможе у відновленні історичної будівлі у її автентичному вигляді.

Після оцифрування планують створити 600 комплектів безкоштовних листівок доповненої реальності для мешканців міста та туристів, які приїдуть до Чорткова.

Об’єкти, обрані для сканування:

– годинникова вежа та торгові ряди (ХІХ – поч. ХХ ст.);

– Чортківський замок (ХVІІ ст.);

– церква Вознесіння Господнього (ХVІІ ст.);

– церква Успіння (ХVІ ст.);

– костел св. Станіслава (ХVІІ ст.);

– нова синагога (поч. ХХ ст.);

– ратуша (поч. ХХ ст.);

– монастир сестер Ордену Милосердя (ХVІІІ ст.).

Оцифровані об’єкти можна використовувати по-різному:

– створити 3D-модель та застосувати її для реставраційних і будівельних робіт;

– на основі готових даних можна розробляти туристичні путівники з елементами доповненої і віртуальної реальності (AR/VR технології), використовувати їх під час створення онлайн-гідів, 3D-мап, навіть сувенірної продукції.