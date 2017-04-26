Новини Тернополя 

У Тернополі спокійно – субсидії притупили всі емоції, – екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко

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25 квітня в Тернополі перебував знаний в Україні політик, тричі народний депутат та Міністр ЖКГ в другому Уряді Ю.В. Тимошенко Олексій Кучеренко. Свої враження від тернополян він описав у мережі Фейсбук.

  • Вчера был в Тернополе.
    Проводил встречу в большом зале.
    Говорил о стратегии и тактике будущей реформы.
    И о нынешних “реформаторских” фрикциях.
    На 12-й минуте почувствовал, что большинство зала не понимает в принципе, о чем идёт речь. Начал лихорадочно соображать – что не так?!
    Спросил – сколько в зале субсидиантов и сколько их в городе.
    65 процентов!!!!!!
    В городе Тернополь – 12 процентов домов со счетчиками.
    В городе Тернополь – 40 процентов людей в домах с индивидуальными газовыми котлами. Мэрия навыдавала тайком разрешений в 2010-13 гг
    В городе Тернополь – наименьшие доходы в Украине на домохозяйство.
    В городе Тернополь 12 домов в год провели какое-то подобие “модернизации” под “тёплые кредиты”. Из тысячи.
    Они реально не знают, что делать дальше.
    Счётчики ставить не хотят, поскольку вырастут счета.
    Но в городе Тернополь спокойствие – субсидии притупили все эмоции.

    Запомните.
    Только враги Украины могли придумать такую ловушку с субсидиями!
    Не знаю, сколько они ещё продержатся и где они будут скоро со своими чемоданами, на которых они сидят.

    Но разгребать это кому-то будет во много раз сложнее.
    В доме, в котором половина населения на субсидиях никакой “реформы” произойти не может по определению.
    И в стране тоже!

    С содроганием вспомнил про всяких разных “экспертов” Гавлюков, Гойко, Гайды и им подобных.
    Я бы их своими руками …

    Гройсман, Коболев, Витренко хоть понимаю, за что они это творят. И куда они будут бежать.
    А эти за три копейки обслуживают и лижут, клоуны.

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