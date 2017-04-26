У Тернополі спокійно – субсидії притупили всі емоції, – екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко
25 квітня в Тернополі перебував знаний в Україні політик, тричі народний депутат та Міністр ЖКГ в другому Уряді Ю.В. Тимошенко Олексій Кучеренко. Свої враження від тернополян він описав у мережі Фейсбук.
- Вчера был в Тернополе.
Проводил встречу в большом зале.
Говорил о стратегии и тактике будущей реформы.
И о нынешних “реформаторских” фрикциях.
На 12-й минуте почувствовал, что большинство зала не понимает в принципе, о чем идёт речь. Начал лихорадочно соображать – что не так?!
Спросил – сколько в зале субсидиантов и сколько их в городе.
65 процентов!!!!!!
В городе Тернополь – 12 процентов домов со счетчиками.
В городе Тернополь – 40 процентов людей в домах с индивидуальными газовыми котлами. Мэрия навыдавала тайком разрешений в 2010-13 гг
В городе Тернополь – наименьшие доходы в Украине на домохозяйство.
В городе Тернополь 12 домов в год провели какое-то подобие “модернизации” под “тёплые кредиты”. Из тысячи.
Они реально не знают, что делать дальше.
Счётчики ставить не хотят, поскольку вырастут счета.
Но в городе Тернополь спокойствие – субсидии притупили все эмоции.
Запомните.
Только враги Украины могли придумать такую ловушку с субсидиями!
Не знаю, сколько они ещё продержатся и где они будут скоро со своими чемоданами, на которых они сидят.
Но разгребать это кому-то будет во много раз сложнее.
В доме, в котором половина населения на субсидиях никакой “реформы” произойти не может по определению.
И в стране тоже!
С содроганием вспомнил про всяких разных “экспертов” Гавлюков, Гойко, Гайды и им подобных.
Я бы их своими руками …
Гройсман, Коболев, Витренко хоть понимаю, за что они это творят. И куда они будут бежать.
А эти за три копейки обслуживают и лижут, клоуны.