У Тернополі спокійно – субсидії притупили всі емоції, – екс-міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко



Спросил – сколько в зале субсидиантов и сколько их в городе.

65 процентов!!!!!!

В городе Тернополь – 12 процентов домов со счетчиками.

В городе Тернополь – 40 процентов людей в домах с индивидуальными газовыми котлами. Мэрия навыдавала тайком разрешений в 2010-13 гг

В городе Тернополь – наименьшие доходы в Украине на домохозяйство.

В городе Тернополь 12 домов в год провели какое-то подобие “модернизации” под “тёплые кредиты”. Из тысячи.

Они реально не знают, что делать дальше.

Счётчики ставить не хотят, поскольку вырастут счета.

Но в городе Тернополь спокойствие – субсидии притупили все эмоции.

Запомните.

Только враги Украины могли придумать такую ловушку с субсидиями!

Не знаю, сколько они ещё продержатся и где они будут скоро со своими чемоданами, на которых они сидят.

Но разгребать это кому-то будет во много раз сложнее.

В доме, в котором половина населения на субсидиях никакой “реформы” произойти не может по определению.

И в стране тоже!

С содроганием вспомнил про всяких разных “экспертов” Гавлюков, Гойко, Гайды и им подобных.

Я бы их своими руками …

Гройсман, Коболев, Витренко хоть понимаю, за что они это творят. И куда они будут бежать.

А эти за три копейки обслуживают и лижут, клоуны.