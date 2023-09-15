Наталія Криса із Чорткова терміново потребує нашої допомоги

Наталія Криса із Чорткова терміново потребує нашої із вами допомоги. Їй поставили страшний діагноз – рак молочної залози. Потрібні чималі кошти на лікування за кордоном.

Просимо усіх небайдужих долучитись до порятунку життя Наталі. Вона – надзвичайно щира та відкрита людина, котра все життя не шкодувала ні сил, ні часу, щоб допомагати іншим. А тепер ми усією громадою повинні допомогти їй.

‼ Банківська карта батька, Приват Банк:

Криса Андрій Петрович

5168 7456 8480 8808

‼ Банківська карта хлопця Наталії, Монобанк:

Дюк Іван Богданович

5375 4112 0853 4680

‼Рахунок в доларах:

Отримувач: KRYSA ANDRII

IBAN: UA513052990262016400952537773

Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку): 5168 7456 7372 9718

‼Рахунок в євро:

Отримувач: KRYSA ANDRII

IBAN: UA633052990262076400952538437

Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку): 5168 7456 1435 0426

‼ Посилання на гривневу монобанку:

https://send.monobank.ua/jar/2evB1Td33k

Просимо максимального репосту!