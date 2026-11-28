Поблизу села Мишковичі на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Renault. Унаслідок аварії є травмовані. Однією з обставин, на яку звернули увагу патрульні, стали літні шини на задніх колесах автомобіля.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Під час оформлення ДТП патрульні виявили, що задні колеса Renault були обладнані літньою гумою.

У патрульній поліції нагадують, що за низьких температур літні шини втрачають еластичність і гірше зчіплюються з дорожнім покриттям. Це може ускладнити керування автомобілем, особливо на слизькій дорозі.

Водіїв закликають не зволікати із заміною літніх шин на зимові та перевірити готовність автомобілів до холодного сезону.