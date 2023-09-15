Понад 11 млн.грн. зарплати боргували мешканцям Тернопільщини

З початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шести підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по усіх підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на суму 2,4млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – на суму 457,4 тис. грн, з єдиного соціального внеску – на 1,1 млн гривень.

Окрім цього, проведено індивідуальну роз’яснювальнуроботу із керівниками 57 підприємств, за наслідками якої 50 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 9млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – понад 2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 2,8 млн гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 96підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 84 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьомудо бюджету надійшло 838,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 560 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань й по 472 підприємствах та організаціях області. Відтак 415підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Добюджету надійшло майже 5,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 5,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.