Книгарня «Є» та видавництво «Зелений пес» запрошують на презентацію поетичної книжки «#епістолярніхроніки» Сергія Татчина та Уляни Галич. Захід відбудеться 19 жовтня за участю авторів. Початок – о 18.00. Модератор – Юрій Матевощук.

У час, коли майже ніхто й нікому не пише справжніх листів, ці двоє наважилися створити з них цілу книжку. #епістолярніхроніки — збірка поетичного листування, народженого на перетині тонких інтимних чуттів й філософсько-ліричних інтерпретацій навколишньої дійсності. Збірка вирізняється логічною структурою, автентичною авторською хронологією і парними рядами текстів, ключовим словом для розуміння яких є взаємність. Відтак, #епістолярніхроніки — не просто віршований діалог двох поетів, таких різних і глибоко споріднених водночас. Насамперед — це історія. Історія, котра призначається саме вам.

Сергій Татчин – український поет, художник. Член Національної спілки письменників України. Став однією з ключових фігур на поетичних та творчих сайтах. В 2013 році вийшла книга вибраних поезій Дзен.UA, на вірші якої брати Капранови підготували музичну програму у стилі кобза-реп. Відтоді побачили світ також збірки «Семисвічник», «Пташка», «Вінницька абетка».

Уляна Галич – українська письменниця. Член Національної спілки письменників України. Твори опубліковані: проза в 16-му томі «Нової прози», поезія у літературному альманасі «Пектораль». Лауреатка літературного конкурсу «Смолоскип-2011». Авторка книжки «Кроки за спиною».

Адреса Книгарні «Є»:

м. Тернопіль

вул. Валова, 5-9.

Тел.: (0352) 254-4-59.

Вхід вільний.

Медіапартнер заходу – тижневик «Український тиждень».