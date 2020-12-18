214 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 грудня

214 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 2 (чоловік 81 р. м. Тернопіль, жінка 86 р. м. Теребовля)

одужало – 312 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 895

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 32087 осіб;

одужало – 27390 осіб;

летальних випадків – 434 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8662 (7054 одужало, 102 летальних, 1506 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1662 (1417 одужало, 18 летальних, 227 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1495 (1338 одужало, 24 летальних, 133 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1179 (1080 одужало, 18 летальних, 81 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1618 (1379 одужало, 25 летальних, 214 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1396 (1232 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 135 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1508 (1225 одужало, 20 летальних, 263 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 718 (670 одужало, 10 летальних, 38 продовжують хворіти);

– Козівський район – 944 (782 одужало, 7 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1817 (1604 одужало, 28 летальних, 185 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 856 (731 одужало, 2 летальних, 123 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1138 (1053 одужало, 22 летальних, 63 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1308 (1043 одужало, 14 летальних, 251 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 439 (407 одужало, 3 летальних, 29 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1334 (1165 одужало, 27 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2718 (2214 одужало, 32 летальних, 472 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2281 (2027 одужало, 32 летальних, 222 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1014 (969 одужало, 20 летальних, 25 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (87 осіб)

Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Гиновичі – 1

Борщівський район (12 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Олексинці – 1

• с. Бурдяківці – 3

• с. Лосяч – 1

• с. Мушкатівка – 3

Бучацький район (2 особи):

• с. Скоморохи – 1

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (4 особи):

• смт Гримайлів – 2

• с. Ємелівка – 1

• с. Чагарі – 1

Заліщицький район (6 осіб):

• м. Заліщики – 2

• смт Товсте – 1

• с. Винятинці – 2

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (11 осіб):

• смт Вишнівець – 2

• с. Івашківці – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Кобилля – 1

• с. Колодне – 1

• с. Новий Роговець – 1

• с. Дзвиняча – 1

• с. Старий Збараж – 2

• с. Стриївка – 1

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 2

• с. Млинівці – 1

• с. Розгадів – 1

Козівський район (8 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Потік – 1

• с. Денисів – 1

Кременецький район (19 осіб):

• м. Кременець – 8

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Іква – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Старий Тараж – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Града – 1

• с. Савчиці – 2

• с. Комарівка – 1

• с. Куликів – 1

Лановецький район (4 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Вербовець – 1

• с. Краснолука – 1

• с. Маневе – 1

Монастириський район (7 осіб):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 1

• с. Маркова – 1

• с. Тростянці – 1

• с. Горожанка – 2

• с. Коржова – 1

Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

Підгаєцький район (3 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Мирне – 2

Теребовлянський район (8 осіб):

• м. Теребовля – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Іванівка – 1

• с. Семенів – 1

• с. Підгайчики – 3

Тернопільський район (20 осіб):

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Великі Гаї – 4

• с. Дичків – 1

• с. Мар’янівка – 3

• с. Настасів – 1

• с. Біла – 3

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Чернелів-Руський – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Петриків – 1

• с. Плотича – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Лозова – 1

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 6

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Сосулівка – 1

Шумський район (8 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Мирове – 1 • с. Боложівка – 1 • с. Кордишів – 1 • с. Биківці – 1 • с. Сураж – 1 • с. Кутянка – 1