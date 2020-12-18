214 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 грудня
214 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 81 р. м. Тернопіль, жінка 86 р. м. Теребовля)
одужало – 312 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 895
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 32087 осіб;
одужало – 27390 осіб;
летальних випадків – 434 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8662 (7054 одужало, 102 летальних, 1506 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1662 (1417 одужало, 18 летальних, 227 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1495 (1338 одужало, 24 летальних, 133 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1179 (1080 одужало, 18 летальних, 81 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1618 (1379 одужало, 25 летальних, 214 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1396 (1232 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 135 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1508 (1225 одужало, 20 летальних, 263 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 718 (670 одужало, 10 летальних, 38 продовжують хворіти);
– Козівський район – 944 (782 одужало, 7 летальних, 155 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1817 (1604 одужало, 28 летальних, 185 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 856 (731 одужало, 2 летальних, 123 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1138 (1053 одужало, 22 летальних, 63 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1308 (1043 одужало, 14 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 439 (407 одужало, 3 летальних, 29 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1334 (1165 одужало, 27 летальних, 142 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2718 (2214 одужало, 32 летальних, 472 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2281 (2027 одужало, 32 летальних, 222 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1014 (969 одужало, 20 летальних, 25 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (87 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Гиновичі – 1
Борщівський район (12 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Бурдяківці – 3
• с. Лосяч – 1
• с. Мушкатівка – 3
Бучацький район (2 особи):
• с. Скоморохи – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (4 особи):
• смт Гримайлів – 2
• с. Ємелівка – 1
• с. Чагарі – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 2
• смт Товсте – 1
• с. Винятинці – 2
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (11 осіб):
• смт Вишнівець – 2
• с. Івашківці – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Колодне – 1
• с. Новий Роговець – 1
• с. Дзвиняча – 1
• с. Старий Збараж – 2
• с. Стриївка – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 2
• с. Млинівці – 1
• с. Розгадів – 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Потік – 1
• с. Денисів – 1
Кременецький район (19 осіб):
• м. Кременець – 8
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Старий Тараж – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Града – 1
• с. Савчиці – 2
• с. Комарівка – 1
• с. Куликів – 1
️Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Вербовець – 1
• с. Краснолука – 1
• с. Маневе – 1
️Монастириський район (7 осіб):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Маркова – 1
• с. Тростянці – 1
• с. Горожанка – 2
• с. Коржова – 1
Підволочиський район (1 особа):
• смт Підволочиськ – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мирне – 2
Теребовлянський район (8 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Семенів – 1
• с. Підгайчики – 3
Тернопільський район (20 осіб):
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Дичків – 1
• с. Мар’янівка – 3
• с. Настасів – 1
• с. Біла – 3
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Лозова – 1
️Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 6
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Сосулівка – 1
Шумський район (8 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Мирове – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Кордишів – 1
• с. Биківці – 1
• с. Сураж – 1
• с. Кутянка – 1