На Тернопільщині покупцеві повернули майже 30 тисяч гривень за несправний електровелосипед

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області допомогли споживачу відстояти свої права та повернути 29 500 гривень за неякісний електровелосипед.

Як повідомили у відомстві, житель області придбав електровелосипед марки «Corso», однак згодом виявив у товарі недоліки. Попри це продавець відмовився проводити гарантійний ремонт, замінювати товар або повертати кошти.

Після втручання Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами ситуацію вдалося вирішити на користь покупця. Підприємець повернув споживачу повну вартість електровелосипеда — 29 500 гривень.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення недоліків товару протягом гарантійного строку покупець має право вимагати безоплатного усунення несправностей, пропорційного зменшення вартості товару або відшкодування витрат на ремонт.

Якщо ж недолік є істотним і виник з вини виробника чи продавця, споживач може вимагати повернення коштів або заміну товару на аналогічний.

Фахівці також радять зберігати чек, квитанцію та документи на товар, адже вони можуть знадобитися для захисту своїх прав у разі виникнення спірних ситуацій.