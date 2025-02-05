Продали наркотики на 6 млн грн  через «Телеграм» – на Тернопільщині викрито міжрегіональну групу у складі 4 осіб

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозри організованій злочинній групі у складі 4 осіб у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів або прекурсорів чи їх збуті ( ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, житель Дніпра організував групу осіб, які забезпечували постачання, зберігання та збут наркотиків і психотропів на Тернопільщині та сусідніх областях.

Вони збували «амфетамін», «PVP», «МДМА» через Інтернет- магазини в Телеграм-каналі та через схованки-закладки.

Кожен з підозрюваних відповідав за окремий напрямок «роботи» групи. Організатор з Дніпра забезпечував безпосереднє керівництво групою, адміністрував магазин в Телеграм-каналі, замовляв наркотики та психотропи для спільників, розподіляв кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків. Хмельничанин здійснював гуртові відправлення наркотиків та психотропів через «Нову Пошту». Закладники з Тернопільщини фасували та робили закладки у визначених місцях по Тернопільській та сусідніх областях. До розміщення закладок залучили й неповнолітнього.

Правоохоронці викрили організовану групу та провели 15 одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів справи, у їх автомобілях та адресами схованок з наркотиками.

За результатами обшуків вилучено понад 6 кг наркотиків та психотропів, обладнання для їх вживання, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, чорнові записи, телефони.

За попередніми підрахунками вартість вилучених заборонених речовин на майже 6 млн грн, вартість вилученого майна фігурантів – понад 1 млн грн.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, організатора оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.