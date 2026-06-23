Майже три роки надії, – Ангелом додому повертається захисник Леонід Павлюк з Тернопільщини

Підтвердилася загибель Павлюка Леоніда Олександровича, 1991 року народження, жителя села Новостав. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

З перших днів повномасштабної війни Леонід без вагань став на захист рідної землі. Він віддано служив старшим навідником гранатометного розрахунку протитанкового взводу механізованого батальйону.

Родина отримала офіційне повідомлення про те, що 5 жовтня 2023 року Леонід зник безвісти під час наступального бою з ворогом. Довгий час серця рідних жили надією, що він повернеться, але дива не сталось. Прийшла важка звістка, яка підтвердила найгірші побоювання. Після проведення необхідних ДНК-експертиз, факт смерті нашого захисника підтвердили офіційно.

Леонід Павлюк мужньо загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Низький уклін Воїну за його подвиг! Вічна пам’ять і слава Герою!