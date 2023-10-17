У Чорткові розшукають вандалів, які підтримують росію

З періодичністю в два тижні поблизу супермаркету «АТБ» у мікрорайоні Кадуб в Чорткові невідомі розбили два сітілайти із зображеннями загиблих на російсько-українській війні Героїв Чортківської громади, – повідомляють у міській раді.

Як зауважує власник сітілайтів Сергій Стельмащук, рекламні конструкції у цих місцях встановлені вже більше року, втім такі неприємні інциденти з’явились лише тепер.

Наразі ми встановлюємо за яких умов і хто пошкодив рекламні конструкції. Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно цих інцидентів, просимо телефонувати до муніципальної інспекції Чортківської міської ради – +380981253402.