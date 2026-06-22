У Кременці 16-річний мотоцикліст під час обгону врізався в автомобіль
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 19:00 у Кременці.
За попередніми даними, 16-річний водій мотоцикла Honda під час виконання маневру обгону зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. У цей момент водій легковика здійснював поворот ліворуч.
Унаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудове розслідування триває.