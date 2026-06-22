Звернення на 102, спецпризначенці та госпіталізація: що сталося в Тернополі

У Тернополі правоохоронці відреагували на повідомлення про сімейний конфлікт та агресивну поведінку чоловіка.

На спецлінію 102 звернувся місцевий житель, який повідомив, що його син влаштовує сварку, штовхає батька та пошкоджує майно у квартирі.

За словами заявника, родичі припускали, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Також він перебуває на обліку у спеціалізованому закладі та потребує медичної допомоги.

На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції спільно зі співробітниками роти поліції особливого призначення. Правоохоронці припинили конфлікт та забезпечили безпеку всіх учасників події.

Після прибуття бригади екстреної медичної допомоги чоловіка оглянули медики. Згодом його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу для подальшого лікування.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту.