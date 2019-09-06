Тернопільська ОТГ інформуватиме жителів через бота «Назара»

Сучасні інформаційні технології вимагають від органів місцевого самоврядування впроваджувати нові комунікаційні інструменти. У Тернопільському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» повідомляють, що незабаром у місті Тернопіль (Тернопільська ОТГ) запрацює новий ефективний канал комунікації – сіті-бот «Назар». Така «інновація» дозволить тернополянам отримувати всю інформацію про планові та аварійні відключення комунікацій (світло, вода, опалення), причому з відзначенням конкретної адреси.

Як зазначають на сайті Тернопільської міської ради, розсилка буде відбуватися через Viber, Telegram та Facebook. Також у мешканців буде можливість дізнатися про заплановані ремонти у їх дворі, а також залишати заявку про аварійну ситуацію у будинку, квартирі тощо.

Міський голова Сергій Надал спільно з командою ІТ-сервісу підписав Меморандум щодо впровадження цієї системи у Тернополі вже цієї осені. Як зазначає команда сіті-боту, таким чином Тернопіль стане другим містом Західної Україні, де у 2019 році буде впроваджено цей зручний та корисний сервіс.

«Такий інноваційний канал комунікації може стати прикладом для інших громад Тернопільської області. Нині мати якісний сайт та представлення громади у соціальних мережах вже недостатньо для належного рівня комунікації з мешканцями. Необхідно впроваджувати нові платформи, які будуть максимально зручними та зможуть надати оперативно інформацію різного спрямування. Деякі громади Тернопільської області розпочали роботу над додатками для смартфонів, які стануть онлайн-майданчиком для інформування та обміну думками всередині ОТГ», – підкреслив радник з питань комунікації Тернопільського ЦРМС Сергій Волохатий.

Для довідки: впровадження комунікаційного каналу сіті-бот Назар стало можливими завдяки конкурсу Open Data Challenge 2019, що проводиться за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України, в партнерстві з Фондом Східна Європа, TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та 1991 Open Data Incubator.