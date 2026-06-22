На Тернопільщині автомобіль збив 75-річну жінку на електроскутері

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 19 червня, близько 12:00 у місті Ланівці.

За попередньою інформацією, поблизу залізничного вокзалу водій автомобіля Citroën Jumper здійснив наїзд на триколісний електроскутер, яким пересувалася 75-річна жінка.

У результаті аварії пенсіонерка отримала численні тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.