Один рибалив, інший купався: на Тернопільщині сталися дві смертельні трагедії на воді

На Тернопільщині за минулі вихідні сталися дві трагічні події на водоймах. Правоохоронці вкотре нагадують мешканцям області про необхідність дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води.

Як повідомили в поліції, у селі Дарахів Микулинецької громади під час риболовлі втопився місцевий житель 1988 року народження.

Ще один нещасний випадок трапився на річці Дністер. Під час купання потонув 20-річний житель села Шупарка. Наразі працівники поліції спільно з рятувальниками проводять пошукові заходи для встановлення місцезнаходження тіла загиблого.

За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці наголошують, що в літній період люди часто нехтують елементарними правилами безпеки. Особливо небезпечним є купання у нетверезому стані, пірнання в незнайомих місцях та відпочинок на необлаштованих водоймах.

Поліцейські закликають громадян купатися лише у спеціально відведених місцях, не заходити у воду після вживання алкоголю, не залишати дітей без нагляду та уникати небезпечних розваг на воді. Дотримання цих простих правил може врятувати життя.