У Тернополі Пенсійний фонд України відмовився видавати пенсію переселенцю

До Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за отриманням правової допомоги звернувся громадянин Б. у справі щодо відмови Тернопільського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Тернопільської області у призначенні пенсії за вислугою років на пільгових умовах.

Враховуючи, що громадянин Б. має статус внутрішньо переміщеної особи, у нього прийнято звернення на безоплатну вторинну правову допомогу та уповноважено працівника Тернопільського місцевого центру Світлану Нужду здійснювати представництво інтересів в суді.

Згідно вкладишу до трудової книжки, клієнт місцевого центру працював в різних шахтоуправліннях на посадах електрослюсаря підземного з повним робочим днем під землею, учня машиніста гірничих виймальних машин з повним робочим днем, машиніста гірничих виймальних машин з видобутку вугілля з повним робочим днем під землею, учня гірничого робітника очисного забою з повним робочим днем під землею, гірничого робітника очисного забою з повним робочим днем під землею, а тому має право на отримання пільгової пенсії за Списком № 1.

Протоколом комісії Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області по розгляду спірних питань щодо призначення та перерахунку пенсій заявнику відмовлено у призначенні такої пенсії через відсутність пільгового стажу та документів, які би такий пільговий стаж підтверджували.

Враховуючи Прикінцеві положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та положення ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» громадянин Б. має право на пільгову пенсію. Водночас відповідач посилається на те, що відповідно до Наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок, вкладиш без трудової книжки недійсний.

Підтвердженням наявного трудового стажу для призначення пенсій є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.

Відповідно до вимоги, громадянином Б. надано вкладиш до трудової книжки, а також копії наказів про проведення атестації робочих місць на підприємствах, де він працював. Однак, ці документи Відповідачем не прийнято до уваги, оскільки видані вони органом, який розміщений зараз на тимчасово окупованій території, а саме ДНР, із відповідними печатками.

Представником підготовлено та направлено адміністративний позов до Тернопільського окружного адміністративного суду про визнання дій Тернопільського об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Тернопільської області неправомірними та зобов’язання врахувати період роботи громадянина Б. з 1988 року по 2015 рік до пільгового стажу для розгляду по суті.

Хоча дії відповідача формально і ґрунтуються на положеннях підзаконного нормативного акту та переслідують легітимну мету, в особливій ситуації громадянина Б. суд вважає їх явно непропорційними, тобто вчиненими без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями. Результатом судового засідання стало винесення суддею Тернопільського окружного адміністративного суду постанови, якою адміністративний позов задоволено у повному обсязі.

В зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни, кількість внутрішньо переміщених осіб в інших містах України посітйно збільшується. Ця категорія громадян постійно зіштовхується з труднощами у повсякденному житті, починаючи від пошуку житла, працевлаштуванням, оформленням дітей в дитячі садочки, отримання різних соціальних виплат. Про ці та інші проблеми обговорено на семінарі з внутрішньо переміщеними особами в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Єдинийтелефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).