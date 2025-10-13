«Собака на острівці»: ДСНС-ники врятували тварину на Тернопільському ставі

12 жовтня 2025 року на Тернопільському ставі сталася ще одна історія порятунку, цього разу — безпомічної тварини. На одному з острівців очерету, посеред води, опинився собака, який не міг вибратися на суходіл. Відчайдушне скавуління чотирилапого привернуло увагу перехожих, які негайно звернулися до служби порятунку.

Рятувальна операція

До місця події прибув черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Співробітники ДСНС швидко зорієнтувалися та обережно врятували собаку з небезпечного острівця. Тварина опинилася у пастці — з одного боку її оточувала бетонна стіна дамби, а з іншого — холодна гладінь води. Для собаки висота в півтора метра стала нездоланною перешкодою, однак завдяки оперативності рятувальників, собаку вдалося витягнути без ушкоджень.

Щасливий кінець

Завдяки рішучим і професійним діям працівників ДСНС, історія завершилася щасливо — собаку врятували. На місці події також були присутні небайдужі люди, які активно допомагали привернути увагу до ситуації та зателефонували до служби порятунку.

Заклик до дії

Варто зазначити, що кожне життя — важливе, і рятівники, попри складнощі ситуацій, завжди готові прийти на допомогу, як людям, так і тваринам. Цей випадок вкотре нагадує про важливість взаємодії з навколишнім середовищем і відповідальність кожного за життя та благополуччя інших.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, собака повернувся до безпеки, а городяни отримали ще один приклад людяності та готовності допомогти.