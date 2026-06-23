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Новини Тернополя 

Частина Тернополя та Смиківці сьогодні без газу через аварійні роботи

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У вівторок, 23 червня, фахівці ПрАТ «Тернопільміськгаз» проводитимуть аварійні роботи із заміни газопроводу на вулиці Романа Купчинського у Тернополі.

У зв’язку з виконанням робіт з 10:00 до 18:00 буде тимчасово припинено газопостачання для споживачів за такими адресами:

  • вул. Корольова, 5;
  • вул. Корольова, 7;
  • вул. Сахарова, 8;
  • вул. Сахарова, 10;
  • село Смиківці.

У газовій службі просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Після завершення робіт газопостачання буде відновлено відповідно до технологічних вимог та правил

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