Частина Тернополя та Смиківці сьогодні без газу через аварійні роботи
У вівторок, 23 червня, фахівці ПрАТ «Тернопільміськгаз» проводитимуть аварійні роботи із заміни газопроводу на вулиці Романа Купчинського у Тернополі.
У зв’язку з виконанням робіт з 10:00 до 18:00 буде тимчасово припинено газопостачання для споживачів за такими адресами:
- вул. Корольова, 5;
- вул. Корольова, 7;
- вул. Сахарова, 8;
- вул. Сахарова, 10;
- село Смиківці.
У газовій службі просять мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Після завершення робіт газопостачання буде відновлено відповідно до технологічних вимог та правил